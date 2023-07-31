Врач предупреждает о рисках покупки курицы из-за использования антибиотиков

Эксперты подчеркивают, что хотя количество антибиотиков в курином мясе невелико, проблема заключается в их накопительном эффекте. Эти препараты присутствуют не только в самом мясе, но и могут накапливаться в продуктах, содержащих курицу, таких как яйца и колбаса.