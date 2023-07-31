Врач предупреждает о рисках покупки курицы из-за использования антибиотиков

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Согласно его предупреждению, это может представлять опасность для здоровья потребителей, особенно когда антибиотики массово применяются даже на здоровой птице. Информация была предоставлена изданию «Царьград», пишет Pravda.Ru.
Эксперты подчеркивают, что хотя количество антибиотиков в курином мясе невелико, проблема заключается в их накопительном эффекте. Эти препараты присутствуют не только в самом мясе, но и могут накапливаться в продуктах, содержащих курицу, таких как яйца и колбаса.
Чтобы снизить риск воздействия антибиотиков, врач рекомендует замачивать курицу из магазина в воде перед приготовлением и сливать бульон после первого закипания. Эти простые шаги помогут уменьшить количество присутствующих в мясе антибиотиков и сделают приготовление курицы более безопасным для здоровья.