ВОЗ предупреждает о 1,3 млн смертей от пассивного курения ежегодно

Организация подчеркнула, что все страны, независимо от уровня дохода, могут принять меры для сокращения спроса на табачную продукцию и предотвращения возможных смертей, связанных с воздействием вторичного табачного дыма (дыма, выдыхаемого курильщиком, а также дыма, выходящего из сигареты).