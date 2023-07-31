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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

ВОЗ предупреждает о 1,3 млн смертей от пассивного курения ежегодно

31 июля 2023, 15:26
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о глобальной табачной эпидемии за текущий год, пассивное курение каждый год приводит к смерти около 1,3 миллиона человек.

Данный доклад обратил внимание на опасности пассивного вдыхания табачного дыма, связанные с риском развития сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных заболеваний, а также инсульта и диабета второго типа, пишет Общественная служба новостей.

Организация подчеркнула, что все страны, независимо от уровня дохода, могут принять меры для сокращения спроса на табачную продукцию и предотвращения возможных смертей, связанных с воздействием вторичного табачного дыма (дыма, выдыхаемого курильщиком, а также дыма, выходящего из сигареты).

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