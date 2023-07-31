Виталий Хоценко поручил главам районов Омской области курировать семьи участников СВО

В конце мая в Омске открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он расположен по адресу улица Петра Некрасова, 3. Участники спецоперации и члены их семей могут получит в фонде юридическую и психологическую помощь, а также получить консультацию специалистов в режиме одного окна по любым вопросам.