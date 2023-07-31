Виталий Хоценко поручил главам районов Омской области курировать семьи участников СВО

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Сегодня, 31 июля, на совещании в региональном правительстве врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов лично курировать семьи участников СВО.
«В каждом районе всегда посещаю семьи участников СВО. Честно скажу, удивила меня ситуация в Тарском районе. Подходили жены ребят с разными бытовыми вопросами: где-то крышу немного подлатать, где-то просто внимание уделить. Такого количества обращений от семей мобилизованных в других районах не видел. Поставил задачу главе Тарского района Евгению Николаевичу Лысакову лично отработать все поступившие обращения и доложить мне в кратчайшие сроки», — рассказал Виталий Хоценко.
Врио главы региона отметил, что главы районов должны знать в лицо каждую семью участника СВО.
«Жены, матери, дети ребят, которые защищают Родину, не должны чувствовать, что они остались один на один со своими проблемами. Только так наши парни на передовой будут уверены, что об их семьях заботятся», — заявил Виталий Хоценко.
В конце мая в Омске открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он расположен по адресу улица Петра Некрасова, 3. Участники спецоперации и члены их семей могут получит в фонде юридическую и психологическую помощь, а также получить консультацию специалистов в режиме одного окна по любым вопросам.