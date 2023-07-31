В «Радуге» Юрия Захарченко, прописанной в «Дружном мире», сменился директор

«ДМ-Радуга» занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах, ее оборот за прошлый год превысил 260 млн рублей. При этом торговля убыточна: расходы превысили доходы на 28 млн. Единственным бенефициаром фирмы является омский бизнесмен Юрий Захарченко, владеющий также половиной ООО «Медриэлт» и 2% КДЦ «Ультрамед» (его компаньон в обоих случаях — Владимир Тодоренко).