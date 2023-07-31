В «Радуге» Юрия Захарченко, прописанной в «Дружном мире», сменился директор

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:52
В обществе с ограниченной ответственностью «ДМ-Радуга», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, сменилось руководство. Валерия Шевченко, занимавшая пост директора почти 6 лет, оставила его 27 июля, ее сменил Кирилл Чертов.
«ДМ-Радуга» занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах, ее оборот за прошлый год превысил 260 млн рублей. При этом торговля убыточна: расходы превысили доходы на 28 млн. Единственным бенефициаром фирмы является омский бизнесмен Юрий Захарченко, владеющий также половиной ООО «Медриэлт» и 2% КДЦ «Ультрамед» (его компаньон в обоих случаях — Владимир Тодоренко).
Отметим, что Маркса, 7, где прописана «ДМ-Радуга», — это здание «Дружного мира» (бывший «Детский мир»). Захарченко в прошлом был генеральным директором ОАО «Детский мир», преобразованного в ОАО «Радуга» и ликвидированного в 2009 году. ООО «ДМ-Радуга» было учреждено годом позже.