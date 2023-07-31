В Омске владельцы электрокаров сами решат, где появятся новые зарядные станции

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:55
Региональную программу развития электрозарядной инфраструктуры собираются обновить, при этом будет учтено мнение омичей. Об этом глава региона Виталий Хоценко договорился с гендиректором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным.
«В этой работе очень важно учитывать мнение омичей. Чтобы электрозаправки были востребованы, они должны располагаться там, где это удобно жителям. Для этого мы запустили опрос», — считает глава региона Виталий Хоценко.
Он подчеркнул, что сейчас в целом важно активно развивать электрозарядную инфраструктуру.
«Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу уменьшить вредные выбросы в атмосферу Омска. Создание широкой сети станций для зарядки электромобилей поможет нам улучшить экологию в городе», — отметил врио губернатора.
По официальным данным, в Омской области зарегистрировано более тысячи электромобилей. Это гораздо больше, чем в Красноярске (550), Новосибирске (650) и Кемерово (326). Не последнюю роль в этом сыграла региональная мера поддержки — в Омской области отменили транспортный налог для владельцев подобных авто.
«В каждом регионе есть свои стоп-факторы, которые сдерживают рост использования электрокаров. Однако, всегда в их числе — сомнение в приобретении из-за сложности найти зарядку. Например, в Красноярске на основании опроса жителей, мы с „Сибирской генерирующей компанией“ пошли по пути установки медленных электрозарядок во дворах многоквартирных домов. В Кузбассе мы больше ориентируемся на размещение зарядок у деловых и торговых центров. Какой приоритет брать во внимание для развития электрозарядной инфраструктуры в Омске — надо не придумывать, а спрашивать у самих жителей. В этом мнении мы сошлись с главой региона Виталием Павловичем, и готовы поддержать комплексные решения региона на этот счет», — пояснил Павел Акилин.
Все желающие могут пройти опрос по ссылке. Анкета актуальна не только для состоявшихся владельцев электромобилей, но и для тех, кто только задумывается о его приобретении.
Напомним, сейчас в Омске установлено 39 электрозаправок, из них пять принадлежат «Россети Сибирь». «Медленные» ЭЗС заряжают электрокар около 4 часов и находятся на территориях АЗС на Сибирском проспекте, 15, Бульваре Архитекторов, 1, Волгоградской, 96 и во дворе жилого дома №32 на улице Перелета. Одна «быстрая» ЭЗС, которая заряжает машину за 40 минут, установлена на территории АЗС на Герцена, 60.