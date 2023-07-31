В Омске владельцы электрокаров сами решат, где появятся новые зарядные станции

Напомним, сейчас в Омске установлено 39 электрозаправок, из них пять принадлежат «Россети Сибирь». «Медленные» ЭЗС заряжают электрокар около 4 часов и находятся на территориях АЗС на Сибирском проспекте, 15, Бульваре Архитекторов, 1, Волгоградской, 96 и во дворе жилого дома №32 на улице Перелета. Одна «быстрая» ЭЗС, которая заряжает машину за 40 минут, установлена на территории АЗС на Герцена, 60.