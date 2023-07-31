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В Омске началось строительство детского инфекционного стационара

31 июля 2023, 14:15
Фото: Министерство строительства Омской области
На улице Перелета, 9 стартовали работы по строительству больничного комплекса для детей от 0 до 7 лет.

В новой больнице будет сконцентрировала вся стационарная специализированная помощь высокого уровня, сообщает пресс-служба министерства строительства Омской области. Также будет предусмотрено совместное пребывание мам в палатах с детьми.

«Подрядная организация — публично-правовая компания „Военно-строительная компания“ — начала работы на участке. Мы видим, что специализированная техника уже приступила к устройству котлованов под больничный комплекс, который будет состоять из отдельностоящих зданий, соединённых переходами», — сообщил министр строительства Омской области Александр Рашко.

В рамках контракта с подрядчиком готовый комплекс со всем оборудованием необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 20 января 2027 года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Стройка#Строительство#Больницы#Больница#Детская больница#Министерство#Подрядчик#Стационары#Стационар
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