В Омске началось строительство детского инфекционного стационара

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В новой больнице будет сконцентрировала вся стационарная специализированная помощь высокого уровня, сообщает пресс-служба министерства строительства Омской области. Также будет предусмотрено совместное пребывание мам в палатах с детьми.
«Подрядная организация — публично-правовая компания „Военно-строительная компания“ — начала работы на участке. Мы видим, что специализированная техника уже приступила к устройству котлованов под больничный комплекс, который будет состоять из отдельностоящих зданий, соединённых переходами», — сообщил министр строительства Омской области Александр Рашко.
В рамках контракта с подрядчиком готовый комплекс со всем оборудованием необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 20 января 2027 года.