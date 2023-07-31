В Омске на колесе обозрения запустили световое шоу в честь дня ВМФ

Напомним, что на этих выходных в Омске будут праздновать День города. На 307-ю годовщину со дня основания Омска подготовят немало мероприятий. В пятницу, 4 августа, состоится торжественное открытие «Флоры», а на следующий день горожан ждет концерт известной российской исполнительницы Пелагеи.