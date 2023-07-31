В Омске на колесе обозрения запустили световое шоу в честь дня ВМФ

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Накануне, 30 июля, в России отмечался День военно-морского флота. В честь этого в парке «Вокруг света» подготовили праздничную иллюминацию. Ее запустили на главном аттракционе — колесе обозрения.
Вечером с приходом сумерек на карусели появилось изображение флага ВМФ с бегущей строкой «С Днем ВМФ» С Днем Военно-морского флота!». Световое шоу сопровождалось гимном Российской Федерации.
Напомним, что на этих выходных в Омске будут праздновать День города. На 307-ю годовщину со дня основания Омска подготовят немало мероприятий. В пятницу, 4 августа, состоится торжественное открытие «Флоры», а на следующий день горожан ждет концерт известной российской исполнительницы Пелагеи.