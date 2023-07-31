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Published Сегодня, 04:09

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В Омске на колесе обозрения запустили световое шоу в честь дня ВМФ

31 июля 2023, 04:09
Фото: Город55
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Работники парка на «Зеленом острове» также включили российский гимн.

Накануне, 30 июля, в России отмечался День военно-морского флота. В честь этого в парке «Вокруг света» подготовили праздничную иллюминацию. Ее запустили на главном аттракционе — колесе обозрения.

Вечером с приходом сумерек на карусели появилось изображение флага ВМФ с бегущей строкой «С Днем ВМФ» С Днем Военно-морского флота!». Световое шоу сопровождалось гимном Российской Федерации.

Видео: пресс-служба парка "Вокруг света"

Напомним, что на этих выходных в Омске будут праздновать День города. На 307-ю годовщину со дня основания Омска подготовят немало мероприятий. В пятницу, 4 августа, состоится торжественное открытие «Флоры», а на следующий день горожан ждет концерт известной российской исполнительницы Пелагеи.

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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Омская область#ВМФ#Праздники#Парк вокруг света#Колесо обозрения#Видео
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