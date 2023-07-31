В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа

По официальным данным, участок с домом находится во владении матери экс-полицейского. Она же в свою очередь живет в другом регионе, и была в Омске всего лишь два раза. Ее уже примерно пять лет не было в городе. По данным источника Города55, родители Кудояра проживают в Алтайском крае.