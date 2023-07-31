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В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа

31 июля 2023, 07:11
Фото: Город55
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Он должен будет объяснить, откуда появились деньги на приобретение этого дома.

Сегодня, 31 июля, Кировский районный суд рассматривает иск городского прокурора Павла Попова, касающийся подполковника полиции Алексея Кудояра. Как стало известно Городу55, он не так давно уволился из органов по собственному желанию. По результатам прокурорской проверки был найден двухэтажный коттедж в селе Троицкое, который, предположительно, принадлежит Кудояру.

По официальным данным, участок с домом находится во владении матери экс-полицейского. Она же в свою очередь живет в другом регионе, и была в Омске всего лишь два раза. Ее уже примерно пять лет не было в городе. По данным источника Города55, родители Кудояра проживают в Алтайском крае.

Известно, что жилой дом и хозпостройки не состоят на кадастровом учете. У прокуратуры возникли сомнения, так как коттедж достаточно дорогой, а семья матери Кудояра не зарабатывает столько, чтобы позволить строительство такого дома.

Прокурор считает, что имущество фактически принадлежит уже бывшему подполковнику полиции. Если версия подтвердится, то, выходит, что Кудояр возвел этот дом и другие постройки на неподтвержденные доходы. К слову, в региональном УМВД он работал начальником отдела противодействия коррупции.

Ему нужно будет объяснить, откуда взялись деньги на этот коттедж. Если Кудояру не удастся это сделать, то имущество передадут в распоряжение государства.

«Ответчик требования не признал, пояснил, что спорным имуществом он и члены его семьи не пользуются, периодически посещают по просьбе его родителей для поддержания порядка, осуществления строительных работ, разведения сельскохозяйственных животных и птиц, а также выращивания овощей», — рассказали в пресс-службе Кировского райсуда.

Пока что судебное заседание прервалось, был взят перерыв, чтобы Кудояр предоставил соответствующие доказательства.

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