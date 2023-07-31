В Госдуме предложили пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора

Такой подход, считает Коган, сделает систему оплаты более справедливой. В настоящее время в России оплата за вывоз мусора, как правило, осуществляется на основе количества жильцов или площади помещения. Однако, для внедрения оплаты по факту потребуется создание соответствующей инфраструктуры.