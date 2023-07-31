Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Госдуме предложили пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора

31 июля 2023, 15:18
В Госдуме появилось предложение пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора, согласно информации «Парламентской газеты».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Александр Коган, предложил изменить способ оплаты таким образом, чтобы граждане платили не только по стандартным нормативам, но и исходя из реального объема мусора, пишет Общественная служба новостей.

Такой подход, считает Коган, сделает систему оплаты более справедливой. В настоящее время в России оплата за вывоз мусора, как правило, осуществляется на основе количества жильцов или площади помещения. Однако, для внедрения оплаты по факту потребуется создание соответствующей инфраструктуры.

Депутат также привел примеры из других стран, где мусорные контейнеры оборудованы ключами от подъезда, и вместимость контейнеров регистрируется для определения суммы оплаты за вывоз мусора.

Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
Сегодня, 11:38
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55