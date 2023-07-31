В Госдуме предложили пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Александр Коган, предложил изменить способ оплаты таким образом, чтобы граждане платили не только по стандартным нормативам, но и исходя из реального объема мусора, пишет Общественная служба новостей.
Такой подход, считает Коган, сделает систему оплаты более справедливой. В настоящее время в России оплата за вывоз мусора, как правило, осуществляется на основе количества жильцов или площади помещения. Однако, для внедрения оплаты по факту потребуется создание соответствующей инфраструктуры.
Депутат также привел примеры из других стран, где мусорные контейнеры оборудованы ключами от подъезда, и вместимость контейнеров регистрируется для определения суммы оплаты за вывоз мусора.