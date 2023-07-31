Турция заняла первое место в рейтинге туристического потока из России

С начала 2023 года более 2,6 миллиона российских туристов посетили Турцию, что составляет увеличение в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Эту информацию предоставил Минтуризм Турции.