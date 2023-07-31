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Турция заняла первое место в рейтинге туристического потока из России

31 июля 2023, 15:22
С начала 2023 года более 2,6 миллиона российских туристов посетили Турцию, что составляет увеличение в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Эту информацию предоставил Минтуризм Турции.

За период январь–июнь, Турция заняла первое место в рейтинге туристического потока из России. На втором месте расположилась Германия, которую посетили около 2,27 миллиона человек, и она также продемонстрировала значительный рост. Третье место заняла Великобритания, с примерно 1,5 миллионом посетителей, пишет Общественная служба новостей.

Болгария и Иран вошли в топ-5 направлений по убывающему порядку, с числом туристов, составившим примерно 1,3 миллиона и 1 миллион соответственно. Таким образом, Турция продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений для российских отдыхающих.

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