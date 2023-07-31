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Трагедия на реке Уда: Двое детей утонули

31 июля 2023, 07:39
В поселке Коблук, расположенном на реке Уда, произошла ужасная трагедия — двое детей, которые сбежали из дома, чтобы искупаться, утонули. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области.

По предварительной информации, шестилетняя девочка пришла к своему восьмилетнему соседу, и без ведома взрослых они решили отправиться на водоем. Вместе, взявшись за руки, они вошли в воду, но стали жертвами сильного течения. Оба дети не умели плавать, пишет ФедералПресс.

Один из очевидцев происшествия, мужчина, попытался спасти детей. Ему удалось вытащить девочку из воды, но увы, было слишком поздно, и она утонула. Позже, спасатели обнаружили тело второго ребенка на дне водоема.

Сейчас проводится расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Эта трагедия служит напоминанием о необходимости постоянного контроля над детьми, особенно когда они находятся возле водоемов, а также о важности обучения детей правилам безопасности в воде.

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