Трагедия на реке Уда: Двое детей утонули

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По предварительной информации, шестилетняя девочка пришла к своему восьмилетнему соседу, и без ведома взрослых они решили отправиться на водоем. Вместе, взявшись за руки, они вошли в воду, но стали жертвами сильного течения. Оба дети не умели плавать, пишет ФедералПресс.
Один из очевидцев происшествия, мужчина, попытался спасти детей. Ему удалось вытащить девочку из воды, но увы, было слишком поздно, и она утонула. Позже, спасатели обнаружили тело второго ребенка на дне водоема.
Сейчас проводится расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Эта трагедия служит напоминанием о необходимости постоянного контроля над детьми, особенно когда они находятся возле водоемов, а также о важности обучения детей правилам безопасности в воде.