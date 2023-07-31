Трагедия на реке Уда: Двое детей утонули

Сейчас проводится расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Эта трагедия служит напоминанием о необходимости постоянного контроля над детьми, особенно когда они находятся возле водоемов, а также о важности обучения детей правилам безопасности в воде.