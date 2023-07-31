Топливный рынок в движении: Бензин Аи-92 и Аи-95 вновь поднимаются в цене

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
За последний день, стоимость бензина Аи-92 поднялась на 0,5% и достигла 60,818 тысячи рублей за тонну, тогда как бензин Аи-95 подорожал на 0,15%, достигнув отметки в 66,238 тысячи рублей за тонну, пишет Общественная служба новостей.
Это изменение цен произошло после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно ситуации на топливном рынке, которая сопровождалась предыдущим снижением цен.