Топливный рынок в движении: Бензин Аи-92 и Аи-95 вновь поднимаются в цене

За последний день, стоимость бензина Аи-92 поднялась на 0,5% и достигла 60,818 тысячи рублей за тонну, тогда как бензин Аи-95 подорожал на 0,15%, достигнув отметки в 66,238 тысячи рублей за тонну, пишет Общественная служба новостей.