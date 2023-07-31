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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Топливный рынок в движении: Бензин Аи-92 и Аи-95 вновь поднимаются в цене

31 июля 2023, 15:33
После четырехдневного снижения, цены на бензин Аи-92 и Аи-95 начали расти снова, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает ТАСС в понедельник, 31 июля.

За последний день, стоимость бензина Аи-92 поднялась на 0,5% и достигла 60,818 тысячи рублей за тонну, тогда как бензин Аи-95 подорожал на 0,15%, достигнув отметки в 66,238 тысячи рублей за тонну, пишет Общественная служба новостей.

Это изменение цен произошло после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно ситуации на топливном рынке, которая сопровождалась предыдущим снижением цен.

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