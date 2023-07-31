Терапевт рассказал о причинах появления трещин на языке

Терапевт объяснил, что географический язык (когда на языке образуются яркие участки) чаще всего возникает при гастритах, воспалительных заболеваниях и аллергических процессах. Язык, по его словам, связан с желудочно-кишечным трактом и может сигнализировать о проблемах в организме.