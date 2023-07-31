Терапевт рассказал о причинах появления трещин на языке

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Также, трещины могут появиться из-за употребления лекарств и антибиотиков.
Кондрахин отметил, что нарушение целостности языка часто связано с желудочно-кишечными заболеваниями. Холецистит и желчекаменная болезнь, например, могут вызвать подобные проблемы. Инфекции, включая вирусные, грибковые и бактериальные, а также паразитарные инфекции, могут быть еще одной причиной трещин на языке, пишет Pravda.Ru.
Чтобы предотвратить появление трещин, Кондрахин советует ограничить потребление соленого, острого, специй, алкоголя и табака. Он также не исключает, что трещины на языке могут быть переданы по наследству.
Терапевт объяснил, что географический язык (когда на языке образуются яркие участки) чаще всего возникает при гастритах, воспалительных заболеваниях и аллергических процессах. Язык, по его словам, связан с желудочно-кишечным трактом и может сигнализировать о проблемах в организме.