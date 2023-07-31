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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Терапевт рассказал о причинах появления трещин на языке

31 июля 2023, 09:21
По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, язык является мышечным органом и может потрескаться из-за различных причин. Воспалительные процессы, повреждения слизистой оболочки, ожоги, а также дефицит некоторых микроэлементов, включая витамин B12, могут стать причинами трещин на языке.

Также, трещины могут появиться из-за употребления лекарств и антибиотиков.

Кондрахин отметил, что нарушение целостности языка часто связано с желудочно-кишечными заболеваниями. Холецистит и желчекаменная болезнь, например, могут вызвать подобные проблемы. Инфекции, включая вирусные, грибковые и бактериальные, а также паразитарные инфекции, могут быть еще одной причиной трещин на языке, пишет Pravda.Ru.

Чтобы предотвратить появление трещин, Кондрахин советует ограничить потребление соленого, острого, специй, алкоголя и табака. Он также не исключает, что трещины на языке могут быть переданы по наследству.

Терапевт объяснил, что географический язык (когда на языке образуются яркие участки) чаще всего возникает при гастритах, воспалительных заболеваниях и аллергических процессах. Язык, по его словам, связан с желудочно-кишечным трактом и может сигнализировать о проблемах в организме.

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