Стали известны подробности отравления отдыхающих детского лагеря на Алтае

30 июля Ропотребназдор приостановил деятельность «Горного орленка» в связи с массовым отравлением отдыхающих. У детей проявились симптомы кишечной инфекции. Проверка показала, что санитарно-эпидемиологические требования в учреждении не соблюдаются. Всего в лагере отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании статьи об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей.