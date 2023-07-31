Стали известны подробности отравления отдыхающих детского лагеря на Алтае

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Мирослава Стенникова поделилась своими выводами с изданием NEWS.ru. Подтверждением тому послужили отзывы о лагере в интернете и фотографии, которые присылала дочь Стенниковой во время отдыха.
С отзывами собеседница издания начала знакомиться после того, как от ребенка поступили первые жалобы на питание. Представленные фотографии также производят впечатление, что в номерах царит антисанитария.
Стенникова рассказала, что ребенок заболел 25 июля. К 28–29 июля симптомы усилились — ребенка тошнило, рвало, температура была повышена. Группа вернулась домой 31 июля. Сейчас девочка чувствует себя удовлетворительно, хотя желудок еще болит.
Собеседница издания поблагодарила тренера и вожатых, которые выхаживали детей. Сейчас смена закончилась, и лагерь готовится к новому заезду.
30 июля Ропотребназдор приостановил деятельность «Горного орленка» в связи с массовым отравлением отдыхающих. У детей проявились симптомы кишечной инфекции. Проверка показала, что санитарно-эпидемиологические требования в учреждении не соблюдаются. Всего в лагере отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании статьи об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей.
Позднее поступила информация, что отравление могло быть вызвано кишечным иерсиниозом.