Силуанов: Ослабление рубля обусловлено торговым балансом и летним сезоном

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Согласно его заявлению, это связано с дисбалансом внешней торговли, который оказывает существенное влияние на валютный рынок.
Силуанов отметил, что скачок иностранной валюты также связан с приходом летнего сезона и периодом отпусков, ведь в этот период возрастает спрос на иностранную валюту. Помимо этого, колебания на международных рынках также оказывают воздействие на текущую ситуацию.
Глава Минфина подчеркнул, что сейчас импорт восстановился, но цены на экспортируемые товары остаются ниже уровня прошлого года. Особенно заметно это в случае с ценами на газ, которые сейчас значительно ниже, чем в предыдущем году, когда имели моменты рекордного роста.
Тем не менее, министр подчеркнул, что ситуация не является критической для российского и валютного рынка, что говорит о некоторой стабильности и устойчивости экономики страны.