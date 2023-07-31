Силуанов: Ослабление рубля обусловлено торговым балансом и летним сезоном

Глава Минфина подчеркнул, что сейчас импорт восстановился, но цены на экспортируемые товары остаются ниже уровня прошлого года. Особенно заметно это в случае с ценами на газ, которые сейчас значительно ниже, чем в предыдущем году, когда имели моменты рекордного роста.