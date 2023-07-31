Самые доступные регионы для покупки бензина: Москва, ЯНАО и Чукотка

Однако, в 21 российском регионе граждане имеют возможность приобрести бензин в объеме от тысячи до полутора тысяч литров в месяц, что соответствует средней зарплате. Отмечается, что жителям Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии стоимость топлива обходится дороже всего — 605, 610 и 637 литров соответственно. Низкую доступность топлива в этих регионах объясняют невысокими зарплатами.