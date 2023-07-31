Самые доступные регионы для покупки бензина: Москва, ЯНАО и Чукотка

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Эти регионы позволяют жителям купить по две тысячи литров бензина Аи-92 в месяц. Хорошую доступность топлива также имеют Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Сахалинская и Магаданская области, Санкт-Петербург, Камчатский край, Мурманская область и Якутия, где можно приобрести более 1,5 тысячи литров Аи-92 в месяц, пишет Общественная службу новостей.
Однако, в 21 российском регионе граждане имеют возможность приобрести бензин в объеме от тысячи до полутора тысяч литров в месяц, что соответствует средней зарплате. Отмечается, что жителям Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии стоимость топлива обходится дороже всего — 605, 610 и 637 литров соответственно. Низкую доступность топлива в этих регионах объясняют невысокими зарплатами.
В первом полугодии 2023 года стоимость бензина продолжала расти быстрее, чем в предыдущем году. В июне средняя цена на Аи-92 составила 48,37 рубля за литр, что на 2,5% дороже, чем в декабре 2022 года.