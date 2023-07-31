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Российские ученые садят арбузы в Антарктиде и планируют новые зеленые эксперименты

31 июля 2023, 14:33
Ученым из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) удалось произвести уникальный эксперимент, выращив арбузы на российской станции Восток в Антарктиде, как сообщила пресс-служба института.

Этот значимый успех был достигнут благодаря усилиям исследователей 68-й Российской антарктической экспедиции совместно с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН. Используя беспочвенную технологию панопоника, они вырастили восемь спелых и сладких арбузов за 103 дня пребывания на самом холодном месте на Земле, пишет Общественная служба новостей.

Кроме научного значения, оранжерея с арбузами оказала благотворное воздействие на эмоциональное состояние полярников в условиях полярной ночи, суровых температур и ограниченного пространства, подчеркнул директор ААНИИ Александр Макаров.

Теперь ученые планируют следующий этап исследования, который включает выращивание ежевики, голубики и земляники на антарктической станции. Эти достижения открывают новые перспективы и помогают приспособиться к сложным условиям антарктической жизни.

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