Российские ученые садят арбузы в Антарктиде и планируют новые зеленые эксперименты

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Этот значимый успех был достигнут благодаря усилиям исследователей 68-й Российской антарктической экспедиции совместно с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН. Используя беспочвенную технологию панопоника, они вырастили восемь спелых и сладких арбузов за 103 дня пребывания на самом холодном месте на Земле, пишет Общественная служба новостей.
Кроме научного значения, оранжерея с арбузами оказала благотворное воздействие на эмоциональное состояние полярников в условиях полярной ночи, суровых температур и ограниченного пространства, подчеркнул директор ААНИИ Александр Макаров.
Теперь ученые планируют следующий этап исследования, который включает выращивание ежевики, голубики и земляники на антарктической станции. Эти достижения открывают новые перспективы и помогают приспособиться к сложным условиям антарктической жизни.