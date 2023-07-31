Российские ученые садят арбузы в Антарктиде и планируют новые зеленые эксперименты

Этот значимый успех был достигнут благодаря усилиям исследователей 68-й Российской антарктической экспедиции совместно с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН. Используя беспочвенную технологию панопоника, они вырастили восемь спелых и сладких арбузов за 103 дня пребывания на самом холодном месте на Земле, пишет Общественная служба новостей.