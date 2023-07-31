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Разбито лобовое, поврежден кузов. Омич разгромил чужое авто с помощью электросамоката

31 июля 2023, 07:29
Фото: УМВД России по Омской области
Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей

Омич разбил чужой автомобиль с помощью электросамоката

Причиной такого поступка послужил конфликт на дороге.

В полицию обратился 40-летний таксист из Омска. Он рассказал, что его автомобиль разгромил незнакомец, сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Выяснилось, что минувшей ночью таксист ехал по проспекту Менделеева и едва не сбил незнакомца на электросамокате. Из-за этого между мужчинами возник конфликт. Омич, ехавший на самокате, несколько раз ударил двухколесным транспортным средством по машине таксиста. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло, поврежден кузов. Таксист оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей.

Полицейские приехали на место происшествия и допросили извозчика. Данные злоумышленника удалось узнать в кикшеринговой компании. 38-летнего омича задержали у себя дома в Центральном округе.

На мужчину завели уголовное дело за умышленную порчу чужого имущества. Ему грозит до 2 лет колонии. Ранее фигурант дела уже привлекался к ответственности за неоднократную пьяную езду.

Ранее Город55 сообщал, что на улице Крупской 16-летний подросток на электросамокате сбил женщину. У пострадавшей диагностировали перелом руки.

В Омске подросток на электросамокате сломал руку женщине
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#Евгений Игишев#Полиция#Автомобиль
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