Разбито лобовое, поврежден кузов. Омич разгромил чужое авто с помощью электросамоката

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:34
В полицию обратился 40-летний таксист из Омска. Он рассказал, что его автомобиль разгромил незнакомец, сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Выяснилось, что минувшей ночью таксист ехал по проспекту Менделеева и едва не сбил незнакомца на электросамокате. Из-за этого между мужчинами возник конфликт. Омич, ехавший на самокате, несколько раз ударил двухколесным транспортным средством по машине таксиста. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло, поврежден кузов. Таксист оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей.
Полицейские приехали на место происшествия и допросили извозчика. Данные злоумышленника удалось узнать в кикшеринговой компании. 38-летнего омича задержали у себя дома в Центральном округе.
На мужчину завели уголовное дело за умышленную порчу чужого имущества. Ему грозит до 2 лет колонии. Ранее фигурант дела уже привлекался к ответственности за неоднократную пьяную езду.
Ранее Город55 сообщал, что на улице Крупской 16-летний подросток на электросамокате сбил женщину. У пострадавшей диагностировали перелом руки.