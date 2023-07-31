Разбито лобовое, поврежден кузов. Омич разгромил чужое авто с помощью электросамоката

Выяснилось, что минувшей ночью таксист ехал по проспекту Менделеева и едва не сбил незнакомца на электросамокате. Из-за этого между мужчинами возник конфликт. Омич, ехавший на самокате, несколько раз ударил двухколесным транспортным средством по машине таксиста. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло, поврежден кузов. Таксист оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей.