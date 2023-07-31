Рак пищевода: изжога после еды может быть предупреждающим сигналом

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Главными факторами риска для данного вида рака являются курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), вызванная подъемом кислоты желудочного сока в пищевод, что приводит к воспалению и изжоге.
Исаев-Апостолов подчеркивает, что ранняя диагностика и своевременное обращение к врачу при первых проявлениях симптомов ГЭРБ помогут предотвратить развитие болезни.
Дополнительные факторы риска включают избыточный вес, употребление горячих напитков и химические ожоги пищевода.
Среди других симптомов рака пищевода важно обратить внимание на непроизвольное похудение, ощущение кома в горле, частое глотание, рвоту, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом. Раннее обнаружение и обращение к специалисту могут способствовать более успешному лечению и улучшить прогноз заболевания.