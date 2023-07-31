Рак пищевода: изжога после еды может быть предупреждающим сигналом

Среди других симптомов рака пищевода важно обратить внимание на непроизвольное похудение, ощущение кома в горле, частое глотание, рвоту, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом. Раннее обнаружение и обращение к специалисту могут способствовать более успешному лечению и улучшить прогноз заболевания.