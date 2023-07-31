Представился полицейским. Омичка поверила мошенникам и перевела им 830 тысяч

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
40-летняя омичка перевела телефонным аферистам все свои сбережения — 830 тысяч рублей, сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе омской полиции.
Женщина рассказала оперативникам, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил, что кто-то пытается получить доступ к счетам потерпевшей и деньги нужно будет перевести на «безопасный» счет. Для убедительности псевдополицейский отправил омичке фотографию служебного удостоверения. Аферист рассказал, что к преступной схеме могут быть причастны работники банка, поэтому общение с ними должно свестись к минимуму. На любые вопросы отвечать односложно — «да», «нет», «деньги нужны для личных целей».
Женщина поверила мошеннику и даже купила второй смартфон и сим-карту, чтобы установить банковское приложение для перевода. Потерпевшая поняла, что ее обманули, лишь когда пришла домой и рассказала о случившемся родителям.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».