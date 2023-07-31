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Представился полицейским. Омичка поверила мошенникам и перевела им 830 тысяч

31 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
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Омичка поверила телефонному аферисту и лишилась многолетних накоплений в 830 тысяч

Незнакомец для убедительности отправил потерпевшей фотографию служебного удостоверения.

40-летняя омичка перевела телефонным аферистам все свои сбережения — 830 тысяч рублей, сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе омской полиции.

Женщина рассказала оперативникам, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил, что кто-то пытается получить доступ к счетам потерпевшей и деньги нужно будет перевести на «безопасный» счет. Для убедительности псевдополицейский отправил омичке фотографию служебного удостоверения. Аферист рассказал, что к преступной схеме могут быть причастны работники банка, поэтому общение с ними должно свестись к минимуму. На любые вопросы отвечать односложно — «да», «нет», «деньги нужны для личных целей».

Женщина поверила мошеннику и даже купила второй смартфон и сим-карту, чтобы установить банковское приложение для перевода. Потерпевшая поняла, что ее обманули, лишь когда пришла домой и рассказала о случившемся родителям.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Аферист#Телефон#Телефонные мошенники#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Омская область
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