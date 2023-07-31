Представился полицейским. Омичка поверила мошенникам и перевела им 830 тысяч

Женщина рассказала оперативникам, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил, что кто-то пытается получить доступ к счетам потерпевшей и деньги нужно будет перевести на «безопасный» счет. Для убедительности псевдополицейский отправил омичке фотографию служебного удостоверения. Аферист рассказал, что к преступной схеме могут быть причастны работники банка, поэтому общение с ними должно свестись к минимуму. На любые вопросы отвечать односложно — «да», «нет», «деньги нужны для личных целей».