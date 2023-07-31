«Почта России» построит магистральный сортировочный центр в Калининграде

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Компания планирует построить здесь магистральный сортировочный центр для своих нужд, который будет интегрирован с портовой инфраструктурой региона.
Действующий калининградский сортировочный центр уже не соответствует логистическому потенциалу региона. Производственные мощности и помещения, которые находятся в объекте культурного наследия, не соответствуют современным требованиям к технологиям и процессам.
Говоря о важности присутствия «Почты России» в Калининграде, Михаил Волков отметил, что компания наблюдает кратное увеличение потока внутренней и международной почты в этом регионе, включая транзитную. По его словам, возведение сортировочного центра позволит значительно сократить сроки и повысить качество обработки писем и посылок, не говоря уже об обеспечении граждан современными рабочими местами.
Будущий объект должен иметь прямой доступ к портовой инфраструктуре и удобный выезд как к городским, так и областным отделениям. Как отметил Антон Алиханов, существующий логистический центр не может увеличить свою производительность из-за инфраструктурных ограничений.
«Создание нового логистического комплекса позволило бы снять все ограничения с точки зрения дальнейшего роста отправлений и обработки почты», — отметил глава региона.
На встрече также говорили о развитии сети отделений почтовой связи в Калининградской области. За счет компании завершен ремонт пяти отделений, построено одно новое, еще в 11-ти идут работы, которые должны завершиться до конца года. Неуклонно повышается качество услуг. Компания фиксирует уменьшение жалоб граждан, в частности на две трети (-69%) сократилось количество жалоб на работу отделений.