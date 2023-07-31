«Почта России» построит магистральный сортировочный центр в Калининграде

На встрече также говорили о развитии сети отделений почтовой связи в Калининградской области. За счет компании завершен ремонт пяти отделений, построено одно новое, еще в 11-ти идут работы, которые должны завершиться до конца года. Неуклонно повышается качество услуг. Компания фиксирует уменьшение жалоб граждан, в частности на две трети (-69%) сократилось количество жалоб на работу отделений.