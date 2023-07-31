Перу: Автобус с пассажирами сорвался с обрыва на северо-западе страны

Власти и экстренные службы на месте происшествия проводят расследование, чтобы выяснить причины автомобильной катастрофы и предпринять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.