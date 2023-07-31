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Published Сегодня, 08:59

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Перу: Автобус с пассажирами сорвался с обрыва на северо-западе страны

31 июля 2023, 08:59
На северо-западе Перу произошло страшное ДТП, когда пассажирский автобус сорвался с обрыва, пишет Pravda.Ru.

По информации отчетных служб, на момент происшествия в салоне автобуса находились 50 пассажиров и два водителя.

Согласно предварительным данным, катастрофа унесла не менее 15 человеческих жизней, а более 20 человек были госпитализированы с различными травмами и повреждениями.

Трагедия произошла, когда автобус следовал из департамента Сан-Мартин в регион Тумбес. Пока остаются неясными причины и обстоятельства, которые привели к этому ужасному ДТП.

Власти и экстренные службы на месте происшествия проводят расследование, чтобы выяснить причины автомобильной катастрофы и предпринять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

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