Перу: Автобус с пассажирами сорвался с обрыва на северо-западе страны

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По информации отчетных служб, на момент происшествия в салоне автобуса находились 50 пассажиров и два водителя.
Согласно предварительным данным, катастрофа унесла не менее 15 человеческих жизней, а более 20 человек были госпитализированы с различными травмами и повреждениями.
Трагедия произошла, когда автобус следовал из департамента Сан-Мартин в регион Тумбес. Пока остаются неясными причины и обстоятельства, которые привели к этому ужасному ДТП.
Власти и экстренные службы на месте происшествия проводят расследование, чтобы выяснить причины автомобильной катастрофы и предпринять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.