Основатели университетских стартапов примут участие в интенсиве «Архипелаг 2023»

«Уверен, что „Архипелаг“ станет местом вдохновения и инноваций, где лучшие отечественные умы соберутся, чтобы обсудить технологии будущего, а самые ловкие пилоты покажут класс управления дронами. Не сомневаемся, что эти полторы недели пролетят незаметно, и совместные усилия экспертов от бизнеса и образования будут способствовать развитию беспилотных и биотехнологий, улучшению качества жизни. Для нас особенно важно поддерживать и внимательно следить за проектами победителей конкурса „Студенческий стартап“. Пусть участие в Акселераторе НТИ станет хорошим стартом для воплощения их проектов в жизнь», — отметил он.