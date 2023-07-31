Онищенко: холера — опасное заболевание, распространенное не только в Африке

По словам заслуженного врача России Геннадия Онищенко, холеру можно подхватить не только в африканских странах, но и на отдыхе в таких странах, как Индия, Таиланд, Доминиканская Республика, Испания и США.