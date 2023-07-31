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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:18

Онищенко: холера — опасное заболевание, распространенное не только в Африке

31 июля 2023, 12:16
По словам заслуженного врача России Геннадия Онищенко, холеру можно подхватить не только в африканских странах, но и на отдыхе в таких странах, как Индия, Таиланд, Доминиканская Республика, Испания и США.

Основной способ передачи болезни — через воду или при несоблюдении элементарных гигиенических правил. Кроме того, возбудитель холеры присутствует и в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Пакистане, Италии и Швеции, пишет 360tv.ru.

Также Онищенко отметил, что чумой можно заразиться в странах, таких как Конго, Монголия и Китай. А в Индонезии сейчас происходит эпидемия лихорадки Денге, которая передается через укус комара.

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