Онищенко: холера — опасное заболевание, распространенное не только в Африке

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Основной способ передачи болезни — через воду или при несоблюдении элементарных гигиенических правил. Кроме того, возбудитель холеры присутствует и в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, Пакистане, Италии и Швеции, пишет 360tv.ru.
Также Онищенко отметил, что чумой можно заразиться в странах, таких как Конго, Монголия и Китай. А в Индонезии сейчас происходит эпидемия лихорадки Денге, которая передается через укус комара.