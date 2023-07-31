Омский НПЗ помог организовать семейный коворкинг в Береговом

В коворкинге обустроено несколько тематических зон: для рукоделия, настольных игр, шитья и чтения, а также есть оборудование и все необходимые материалы для творческих занятий по декорированию, вышивке, росписи по дереву. Например, занятия по пэчворку ведут с использованием швейных машин, они особо любимы посетителями старшего возраста. Мини-библиотека собрана по заказам гостей и рассчитана на аудиторию разного возраста, в том числе и на детей. Для всех желающих планируются мастер-классы по традиционным ремеслам.