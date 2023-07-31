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Омский НПЗ помог организовать семейный коворкинг в Береговом

31 июля 2023, 07:34
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
В нем местные жители всех возрастов могут бесплатно заниматься творчеством под руководством мастеров и играть в настольные игры.

В этом году инициатива «Семья в центре» с проектом семейного коворкинга стала одним из победителей грантового конкурса программы «Родные города» компании «Газпром нефть». При финансовой поддержке Омского НПЗ в Центре культуры, спорта и развлечений поселка Береговой сотрудники создали пространство для творческих занятий и досуга.

В коворкинге обустроено несколько тематических зон: для рукоделия, настольных игр, шитья и чтения, а также есть оборудование и все необходимые материалы для творческих занятий по декорированию, вышивке, росписи по дереву. Например, занятия по пэчворку ведут с использованием швейных машин, они особо любимы посетителями старшего возраста. Мини-библиотека собрана по заказам гостей и рассчитана на аудиторию разного возраста, в том числе и на детей. Для всех желающих планируются мастер-классы по традиционным ремеслам.

Команда коворкинга также приобрела инвентарь для спортивных игр на свежем воздухе. Во время праздников и фестивалей здесь планируют поводить веселые соревнования с использованием надувных конструкций, скакалок и мячей, в которых можно участвовать всей семьей.

«Наше предприятие традиционно поддерживает социальные проекты, направленные на развитие культуры и творчества в Омске. Важно, что жители сами прикладывают усилия, чтобы сделать досуг более разнообразным. А Омский НПЗ готов помочь реализовывать их идеи максимально эффективно», — отметила заместитель генерального директора Омского НПЗ Светлана Шагова.

По словам директора департамента культуры Омска Олега Федоренко, подобные проекты имеют большое значение для повышения качества жизни омичей.

#Омск#Общество#Дети
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