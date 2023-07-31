Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»

Напомним, что на участке на Интернациональной Антропенко хотел построить гостиничный комплекс, а в марте 2023 года ООО «Луч» даже обратился с запросом на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Земельный участок площадью 9005 кв. м предназначен под гостиницы, административные здания и офисы коммерческий организаций. Однако появляются вопросы, как с действующими охранными требованиями будут превращать здание производственного корпуса в отель.