Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:09
Министерство культуры Омской области обратилось в Арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Луч», которым владеет депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Как стало известно Городу55, через суд минкульт рассчитывает обязать компанию отремонтировать производственный корпус бывшей обувной фабрики «Луч» по улице Интернациональная, 29. Здание относится к объектам культурного назначения регионального значения.
«Здание <…> поставлено на государственную охрану решением Исполнительного комитета Омского областного Совета народных депутатов от 22 января 1991 года № 20», — отметили в министерстве культуры.
Компании Антропенко «Луч» принадлежит и земельный участок 55:36:040116:137, и трехэтажное здание бывшей обувной фабрики. Производственный цех, как сообщили Городу55 в ведомстве, в настоящий момент не эксплуатируется. Прилегающая территория не благоустроена и частично обнесена бетонным забором.
Требования минкульта к ООО «Луч», если ведомство сможет выиграть суд, следующие. Во-первых, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу установить на здании производственного корпуса информационную надпись. Во-вторых, до 31 августа 2024 года — разработать проект ремонтно-реставрационных работ объекта с приспособлением под современное использование. В-третьих, до 31 декабря 2026 года — отреставрировать здание бывшей фабрики и благоустроить прилегающую территорию.
Напомним, что на участке на Интернациональной Антропенко хотел построить гостиничный комплекс, а в марте 2023 года ООО «Луч» даже обратился с запросом на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Земельный участок площадью 9005 кв. м предназначен под гостиницы, административные здания и офисы коммерческий организаций. Однако появляются вопросы, как с действующими охранными требованиями будут превращать здание производственного корпуса в отель.