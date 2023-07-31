Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Изображение материала

Омские синоптики закупят измерители облаков на 10,8 млн рублей

31 июля 2023, 09:12
Фото: 1MI
Иллюстрация
Оборудование необходимо для измерения нижней границы облаков.

Обь-Иртышское УГМС планирует закупить измерители облачности на 10,8 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок. Заявки от поставщиков принимают до 10 августа.

Согласно документации, необходимо будет поставить два измерителя облачности СД-02-2006 или эквивалент в срок до 1 марта 2024 года.

Приборы предназначены для автоматических измерений высоты нижней границы облаков при проведении метеорологических измерений в аэропортах и в метеорологической сети наблюдений. Принцип их работы основан на измерении коэффициента обратного рассеивания атмосферы.

Итоги аукциона подведут 17 августа.

Ранее Город55 сообщал, что омское правительство планирует закупить фильтрующие самоспасатели. Это средство индивидуальной защиты, необходимое при эвакуации людей из помещений, наполненных дымом при пожаре, вредными химикатами и другими отравляющими веществами при техногенных авариях и прочих чрезвычайных ситуациях.

Правительство Омской области планирует закупить партию фильтрующих самоспасателей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Синоптики#Обь-Иртышское УГМС#Облако#Погода#Аэропорт#Омск#Омская область#Госзакупки
Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
Сегодня, 11:38
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55