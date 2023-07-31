Омские синоптики закупят измерители облаков на 10,8 млн рублей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Обь-Иртышское УГМС планирует закупить измерители облачности на 10,8 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок. Заявки от поставщиков принимают до 10 августа.
Согласно документации, необходимо будет поставить два измерителя облачности СД-02-2006 или эквивалент в срок до 1 марта 2024 года.
Приборы предназначены для автоматических измерений высоты нижней границы облаков при проведении метеорологических измерений в аэропортах и в метеорологической сети наблюдений. Принцип их работы основан на измерении коэффициента обратного рассеивания атмосферы.
Итоги аукциона подведут 17 августа.
Ранее Город55 сообщал, что омское правительство планирует закупить фильтрующие самоспасатели. Это средство индивидуальной защиты, необходимое при эвакуации людей из помещений, наполненных дымом при пожаре, вредными химикатами и другими отравляющими веществами при техногенных авариях и прочих чрезвычайных ситуациях.