Омские синоптики закупят измерители облаков на 10,8 млн рублей

Ранее Город55 сообщал, что омское правительство планирует закупить фильтрующие самоспасатели. Это средство индивидуальной защиты, необходимое при эвакуации людей из помещений, наполненных дымом при пожаре, вредными химикатами и другими отравляющими веществами при техногенных авариях и прочих чрезвычайных ситуациях.