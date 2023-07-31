Омич пойдет под суд за пьяную езду со смертельным исходом

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Омске завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло 14 мая на улице 10 лет Октября на выезде из города, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Напомним, компания из 4 человек возвращалась ночью из омского кинотеатра в Кормиловку на автомобиле Nissan Avenir. Из-за ливня они решили остановиться на выезде из города. Двое пассажиров вышли из машины, чтобы поправить дворники на лобовом стекле. В этом момент в них влетела Honda Pilot.
44-летний пассажир Nissan погиб на месте, а 32-летнюю женщину, находившуюся за рулем автомобиля, отвезли в больницу.
Полицейские заподозрили, что водитель Honda был пьян, однако с результатами алкотестера он не согласился, а проходить медицинское освидетельствование отказался.
По ходатайству следствия 45-летнему обвиняемому судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, позже отпустили под подписку о невыезде. На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Во время следствия фигурант отказывался давать показания, а вину признал частично. Водителю грозит до 12 лет колонии. Дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.