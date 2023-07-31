Омич пойдет под суд за пьяную езду со смертельным исходом

Полицейские заподозрили, что водитель Honda был пьян, однако с результатами алкотестера он не согласился, а проходить медицинское освидетельствование отказался.



По ходатайству следствия 45-летнему обвиняемому судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, позже отпустили под подписку о невыезде. На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».