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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:06

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Омич пойдет под суд за пьяную езду со смертельным исходом

31 июля 2023, 11:03
Фото: 1MI
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В середине мая мужчина сбил человека на обочине и врезался в автомобиль.

В Омске завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло 14 мая на улице 10 лет Октября на выезде из города, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Напомним, компания из 4 человек возвращалась ночью из омского кинотеатра в Кормиловку на автомобиле Nissan Avenir. Из-за ливня они решили остановиться на выезде из города. Двое пассажиров вышли из машины, чтобы поправить дворники на лобовом стекле. В этом момент в них влетела Honda Pilot.

44-летний пассажир Nissan погиб на месте, а 32-летнюю женщину, находившуюся за рулем автомобиля, отвезли в больницу.

Полицейские заподозрили, что водитель Honda был пьян, однако с результатами алкотестера он не согласился, а проходить медицинское освидетельствование отказался.

По ходатайству следствия 45-летнему обвиняемому судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, позже отпустили под подписку о невыезде. На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Во время следствия фигурант отказывался давать показания, а вину признал частично. Водителю грозит до 12 лет колонии. Дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.

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#Полиция#Уголовное дело#Авария#ДТП#Смертельное ДТП#Пьяные водители#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Видео
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