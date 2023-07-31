Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Изображение материала

Неудачный поворот. 41-летний омич сбил ребенка на велосипеде

31 июля 2023, 12:56
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Сегодня, 31 июля, в 13:34 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля «Kia», 41-летний мужчина, наехал на 14-летнего мальчика-велосипедиста при повороте направо в районе пересечения улиц Герцена и 13-я Северная.

В результате ДТП подросток был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Омской области.

Окончательные причины и обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.

Ребенок за рулем питбайка попал в жуткую аварию в Омской области
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#ГИБДД#Подросток#Водитель#Несовершеннолетний#Ребенок#Пострадал ребенок#Омск#Велосипед#Дети
Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
Сегодня, 11:38
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55