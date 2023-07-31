Неудачный поворот. 41-летний омич сбил ребенка на велосипеде

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля «Kia», 41-летний мужчина, наехал на 14-летнего мальчика-велосипедиста при повороте направо в районе пересечения улиц Герцена и 13-я Северная.
В результате ДТП подросток был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Омской области.
Окончательные причины и обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.