Неудачный поворот. 41-летний омич сбил ребенка на велосипеде

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля «Kia», 41-летний мужчина, наехал на 14-летнего мальчика-велосипедиста при повороте направо в районе пересечения улиц Герцена и 13-я Северная.