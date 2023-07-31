Легкомоторный самолёт упал на ангар в Калифорнии, трое погибли

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По информации американских СМИ, три человека погибли в результате этого инцидента, пишет Pravda.Ru.
Телеканал CBS News передает информацию о трагедии, которая оставила тяжелую утрату для родных и близких погибших. На момент авиационной катастрофы, в недалеко от ангара, куда упал самолёт, хранились запасы баллонов с авиационным топливом, что создавало опасность возможного взрыва.
После столкновения с ангаром, самолёт загорелся, но благодаря быстрому и эффективному реагированию пожарных удалось ликвидировать пламя и предотвратить взрыв, который мог бы привести к ещё более страшным последствиям.
В настоящее время эксперты проводят расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства авиационного происшествия.