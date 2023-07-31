Легкомоторный самолёт упал на ангар в Калифорнии, трое погибли

Телеканал CBS News передает информацию о трагедии, которая оставила тяжелую утрату для родных и близких погибших. На момент авиационной катастрофы, в недалеко от ангара, куда упал самолёт, хранились запасы баллонов с авиационным топливом, что создавало опасность возможного взрыва.