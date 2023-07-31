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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Легкомоторный самолёт упал на ангар в Калифорнии, трое погибли

31 июля 2023, 09:03
В США, на юге штата Калифорния, произошла ужасная авиационная катастрофа, когда легкомоторный самолёт модели Beechcraft P35 потерпел крушение вскоре после взлёта и упал на ангар.

По информации американских СМИ, три человека погибли в результате этого инцидента, пишет Pravda.Ru.

Телеканал CBS News передает информацию о трагедии, которая оставила тяжелую утрату для родных и близких погибших. На момент авиационной катастрофы, в недалеко от ангара, куда упал самолёт, хранились запасы баллонов с авиационным топливом, что создавало опасность возможного взрыва.

После столкновения с ангаром, самолёт загорелся, но благодаря быстрому и эффективному реагированию пожарных удалось ликвидировать пламя и предотвратить взрыв, который мог бы привести к ещё более страшным последствиям.

В настоящее время эксперты проводят расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства авиационного происшествия.

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