Компании Олега Золотова одобрили строительство дома в омском микрорайоне Прибрежный

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Городу55 стало известно, что проект строительства многоэтажного дома № 1 в квартале жилых домов на пересечении улиц Перелета и Шаронова в Омске получил положительное заключение экспертизы от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“.
В проектной документации строящийся объект обозначен как жилой дом № 1. Разработкой проекта занималось ООО «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“». Компания прописана в районном поселке Кормиловка, ее учредителем является Евгения Золотова.
Строительством многоэтажного дома займется ООО «СМУ-11 Стройбетон „Южное“», которым владеет Олег Золотов. Фирму с уставным капиталом в 1 млн рублей зарегистрировали только в ноябре прошлого года.
Ранее Город55 рассказывал, что Золотов приобрел у семьи Мальцевых фирму «Модулор». Специализация предприятия — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». По итогам 2022 года доходы «Модулора» составили почти 1,5 млн рублей.