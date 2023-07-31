Компании Олега Золотова одобрили строительство дома в омском микрорайоне Прибрежный

Ранее Город55 рассказывал, что Золотов приобрел у семьи Мальцевых фирму «Модулор». Специализация предприятия — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». По итогам 2022 года доходы «Модулора» составили почти 1,5 млн рублей.