Китай вводит ограничения на экспорт дронов из-за ситуации на Украине

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Как сообщает агентство «Синьхуа», Министерство торговли Китая заявило, что стремится поддерживать глобальную безопасность и региональную стабильность, а также всегда выступало против использования гражданских беспилотников в военных целях.
Согласно статье, которая упоминает о высокопроизводительных беспилотниках с определенными военными характеристиками, эти ограничения вступят в силу с 1 сентября, пишет RT.