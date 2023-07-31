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Китай вводит ограничения на экспорт дронов из-за ситуации на Украине

31 июля 2023, 19:40
В связи с обстановкой на Украине, Китай принял решение ввести ограничения на экспорт дронов.

Как сообщает агентство «Синьхуа», Министерство торговли Китая заявило, что стремится поддерживать глобальную безопасность и региональную стабильность, а также всегда выступало против использования гражданских беспилотников в военных целях.

Согласно статье, которая упоминает о высокопроизводительных беспилотниках с определенными военными характеристиками, эти ограничения вступят в силу с 1 сентября, пишет RT.

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