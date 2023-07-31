Иерей Константин Мальцев объяснил, почему вредно смотреть фильмы про магию

Если у ребенка есть полезная альтернатива, то просмотр фильма «Гарри Поттер» может не быть таким уж страшным. Но если он смотрит только это и хочет пойти в магическую школу, то его душа уже повреждена, и от этого будут последствия, — сказал иерей Константин.