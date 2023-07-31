Иерей Константин Мальцев объяснил, почему вредно смотреть фильмы про магию

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
С точки зрения веры чрезмерное увлечение подобными фантастическими историями может быть духовно небезопасно, считает иерей Константин Мальцев. Он объяснил, как фильмы о знаменитом волшебнике и другие картины про магию могут иметь негативное влияние на детей. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если у ребенка есть полезная альтернатива, то просмотр фильма «Гарри Поттер» может не быть таким уж страшным. Но если он смотрит только это и хочет пойти в магическую школу, то его душа уже повреждена, и от этого будут последствия, — сказал иерей Константин.
Также священник обратил внимание на то, что заклинания из популярной франшизы становятся для фаната чем-то нормальным. Из любопытства ребенок может начать искать в интернете, как сделать тот или иной заговор.
Это уже игры с потусторонним миром. Но не добрым, а злым. Из-за этого возникают искушения, могут появиться какие-то тени или даже сам дьявол может начать влиять. У ребенка начинают повреждаться психика: появляются страхи, он может плохо спать и так далее. Поэтому лучше воздержаться от просмотра таких фильмов, — пояснил священнослужитель.