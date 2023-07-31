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И юристы, и продавцы. Кто в Омске мечтает о собственном бизнесе

31 июля 2023, 10:35
Фото: Midjourney
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей старше 18 лет и узнал, кто чаще всего рассматривает возможность открытия бизнеса.

Возможность открытия своего бизнеса рассматривают 32% омичей, 56% к этому не готовы. Интересно, что с увеличением возраста желание и заинтересованность в открытии своего дела снижается: всего 23% горожан старше 45 лет хотели бы попробовать себя в предпринимательстве. Среди молодежи процент вдвое выше — 41% омичей до 24 лет готовы к открытию бизнеса.

В ходе вопроса было отмечено, что число желающих начать собственное дело растет по мере увеличения дохода. Так почти половина опрошенных (47%) с зарплатой от 80 000 рублей готовы работать на себя, а среди тех, кто зарабатывает менее 30 000 рублей, лишь 20% хотели бы попробовать себя в этом, сообщает SuperJob.

Желающие открыть свой бизнес чаще всего встречаются среди специалистов по закупкам и юристов (по 44%), также среди маркетологов (41%). Меньше всего об этом задумываются бухгалтеры (15%), продавцы (16%) и секретари (18%).

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