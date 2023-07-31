И юристы, и продавцы. Кто в Омске мечтает о собственном бизнесе

В ходе вопроса было отмечено, что число желающих начать собственное дело растет по мере увеличения дохода. Так почти половина опрошенных (47%) с зарплатой от 80 000 рублей готовы работать на себя, а среди тех, кто зарабатывает менее 30 000 рублей, лишь 20% хотели бы попробовать себя в этом, сообщает SuperJob.