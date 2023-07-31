Эволюционное объяснение сморщивания пальцев в воде: преимущества для выживания

Исследование включало пятисот добровольцев, погружавших руки в воду, и выявило, что люди с сухими пальцами, не сморщенными влагой, требовали меньше усилий для схватывания предметов, чем те, у кого пальцы были влажными. Это свидетельствует о том, что сморщивание пальцев снижает необходимую силу для уверенного захвата объектов. Это могло дать значимые преимущества нашим древним предкам, особенно в условиях выживания во влажных средах или обработки пищи под водой, возможно, такой как моллюски.