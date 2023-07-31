Эволюционное объяснение сморщивания пальцев в воде: преимущества для выживания

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В 2003 году неврологи Эйнар Уайлдер-Смит и Аделина Чоу заметили, что сморщивание пальцев в воде связано с снижением притока крови, что приводит к бледности кожи. Позднее нейробиолог и психолог Ник Дэвис из Манчестерского столичного университета провел обширное исследование, подтверждающее, что этот феномен увеличивает трение между пальцами и предметами.
Исследование включало пятисот добровольцев, погружавших руки в воду, и выявило, что люди с сухими пальцами, не сморщенными влагой, требовали меньше усилий для схватывания предметов, чем те, у кого пальцы были влажными. Это свидетельствует о том, что сморщивание пальцев снижает необходимую силу для уверенного захвата объектов. Это могло дать значимые преимущества нашим древним предкам, особенно в условиях выживания во влажных средах или обработки пищи под водой, возможно, такой как моллюски.
Эволюционный нейробиолог Том Смолдерс из Ньюкаслского университета подтверждает эти выводы и предполагает, что лучшее сцепление пальцев под водой могло быть связано с передвижением во влажных условиях или обработкой пищи, что давало нашим предкам значимые преимущества. Возможно, сморщенные пальцы на ногах также помогали им выживать, обеспечивая лучшее сцепление при ходьбе по мокрым поверхностям или цеплянии за ветки. Эта эволюционная адаптация, несомненно, способствовала ранним людям в их поисках пищи и выживании во влажных условиях.