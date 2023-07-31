Эксперты объяснили падение оптовых цен на топливо

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Так, в минувший вторник цена за тонну бензина АИ-92 достигла рекордного уровня — 65 165 рублей. К настоящему моменту цены на бензин на бирже уже сравнялись с розничными ценами, пишет Pravda.Ru.
Периодическое издание AutoNews обратилось к эксперту аналитического центра Независимого топливного союза Григорию Баженову для разъяснения сложившейся ситуации. По его словам, в настоящий момент топливо на АЗС продается ниже себестоимости из-за неизбежных расходов. Однако на розничные цены в России сильно влияют регулирования и они не полностью определяются рынком.
Не все эксперты согласны с тем, что снижение оптовых цен приведет к снижению цен на заправках — они продолжают расти. Согласно словам Баженова, правительство будет следить за тем, чтобы розничные цены на бензин росли в пределах общей инфляции. Даже если оптовые цены резко снижатся и АЗС смогут установить более низкие цены, это будет сложно сделать. Более вероятными вариантами будут предоставление скидок при заправке на определенную сумму или использование программ лояльности.
Что ждать в будущем? Эксперт от Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков объясняет, что многое зависит от сезонности, так как летом потребление топлива традиционно выше. Август будет напряженным для рынка топлива, так как лето — сезон повышенного потребления. Плюс к этому нефтяные компании еще не перестроились и выпускают топливо примерно такое же количество, как раньше, хотя летом его нужно больше. Есть также дефицит, вызванный профилактическими ремонтами заводов и закрытием некоторых из них.
Специалист также говорит о том, что ситуация должна стабилизироваться в сентябре. Нефтяные компании не будут снижать цены на топливо, так как правительство сократит выплаты из бюджета с сентября. Поэтому можно ожидать улучшения ситуации, когда люди вернутся в города, дети пойдут в школы и садики, и спрос на топливо уменьшится.