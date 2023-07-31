Эксперты объяснили падение оптовых цен на топливо

Что ждать в будущем? Эксперт от Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков объясняет, что многое зависит от сезонности, так как летом потребление топлива традиционно выше. Август будет напряженным для рынка топлива, так как лето — сезон повышенного потребления. Плюс к этому нефтяные компании еще не перестроились и выпускают топливо примерно такое же количество, как раньше, хотя летом его нужно больше. Есть также дефицит, вызванный профилактическими ремонтами заводов и закрытием некоторых из них.