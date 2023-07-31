Эксперт: вишня — доступное средство против тромбоза после COVID-19

Врач отметила, что при тромбозе левого предсердия или желудочка оторвавшийся тромб попадает в аорту, а затем — в сердечные сосуды, что может привести к развитию инфаркта миокарда. А если тромбы попадают в головные артерии, это может привести к ишемическому инсульту. Тромбы в кишечнике могут вызвать некроз кишки, а в конечностях — гангрену.