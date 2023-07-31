Эксперт: вишня — доступное средство против тромбоза после COVID-19

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Физиотерапевт Светлана Малиновская предлагает помощь в борьбе с последствиями коварного недуга — доступная каждому обычная ягода — вишня. Не многие знают, что она может помочь предотвратить образование тромбов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Одним из самых распространенных последствий после перенесенного COVID-19 является тромбоз. Это очень опасное для организма явление. При тромбозе в одной из областей сердечно-сосудистой системы образуется сгусток крови, который может оторваться и переместиться по всему организму», — рассказала Малиновская.
Врач отметила, что при тромбозе левого предсердия или желудочка оторвавшийся тромб попадает в аорту, а затем — в сердечные сосуды, что может привести к развитию инфаркта миокарда. А если тромбы попадают в головные артерии, это может привести к ишемическому инсульту. Тромбы в кишечнике могут вызвать некроз кишки, а в конечностях — гангрену.
«Если тромб первоначально образуется в ногах, то оторвавшийся сгусток попадает в легочные артерии, что вызывает тяжелую сердечно-легочную недостаточность, часто приводящую к смерти», — добавила эксперт.
Оказывается, обычная вишня, которая всем известна и многим нравится, имеет особые полезные свойства. По словам врача, мякоть этой ягоды содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови и предотвращают образование тромбов.
«Умеренное потребление вишни помогает предотвратить одно из самых опасных последствий COVID-19. Наиболее полезно есть свежую вишню. Также рекомендуется пить вишневый компот, есть вишневый джем и даже выпечку с витаминной начинкой. А для любителей наливок — домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное — не перебарщивать», — предупредила медик.