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ДТП с участием ассенизатора и микроавтобуса: пострадали туристы на Алтае

31 июля 2023, 07:49
Сегодня утром неподалеку от села Чемал в Республике Алтай произошло столкновение ассенизатора Hino и микроавтобуса Mercedes-Benz, в результате которого пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пишет ФедералПресс.

Микроавтобус перевозил 20 туристов, включая двое детей. В результате аварии, шесть взрослых и один ребенок получили различные травмы, и некоторым из них потребовалась госпитализация. К сожалению, по пути в больницу один человек скончался.

По данным региональной полиции, причиной аварии стало то, что ассенизатор Hino выехал на встречную полосу движения. Точные обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются силами компетентных органов.

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