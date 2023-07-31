ДТП с участием ассенизатора и микроавтобуса: пострадали туристы на Алтае

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пишет ФедералПресс.
Микроавтобус перевозил 20 туристов, включая двое детей. В результате аварии, шесть взрослых и один ребенок получили различные травмы, и некоторым из них потребовалась госпитализация. К сожалению, по пути в больницу один человек скончался.
По данным региональной полиции, причиной аварии стало то, что ассенизатор Hino выехал на встречную полосу движения. Точные обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются силами компетентных органов.