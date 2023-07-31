Без забора и охраны. В Омске дети облюбовали аварийное здание заброшенного садика

В паблике «Омск ВК» появилась информация о заброшенном здании на территории городка Нефтяников. Местные жители обеспокоены тем, что к объекту есть свободный доступ. Проблема в том, что строение находится достаточно в ветхом состоянии, его признали аварийным еще в 2018 году.