Без забора и охраны. В Омске дети облюбовали аварийное здание заброшенного садика

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В паблике «Омск ВК» появилась информация о заброшенном здании на территории городка Нефтяников. Местные жители обеспокоены тем, что к объекту есть свободный доступ. Проблема в том, что строение находится достаточно в ветхом состоянии, его признали аварийным еще в 2018 году.
По словам автора поста, заброшка находится на Мира, 65а. Ранее здесь располагался детский сад № 310. Год постройки — 1967. В октябре 2022 года городская администрация выпустила постановление мэра Сергея Шелеста. Согласно документу, местный депстрой должен организовать снос здания. Правда, о сроках выполнения работ не сообщалось.
Как рассказали жители Советского округа, в аварийное здание могут свободно проходить дети, так как объект слабо огорожен и нет охранников. Омичи беспокоятся о возможных несчастных случаях, которые могут произойти на территории.
В администрации Омска заявили, что понимают негодование горожан, однако объяснений, как мэрия собирается решать проблему (усиление надзора над объектом, сроки сноса здания), не последовало в ответе.
«По постановлению администрации города Омска строение старого детского сада № 310 будет снесено в рамках контракта на строительство нового здания детского сада на данной территории. В настоящее время получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, источники финансирования на строительство и снос объекта не определены», — прокомментировали в пресс-центре.
О строительстве нового детского сада по этому адресу говорить пока не стоит, так как прежде необходимо для начала снести старое здание.