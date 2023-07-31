Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Изображение материала

Арбузы с наркотиками. На трассе Омск-Павлодар задержали фуру с опасным зельем

31 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

На трассе Омск-Павлодар задержали наркокурьера с 70 кг наркотиков

Запрещенные вещества перевозили из Кыргызстана в Россию.

На трассе Омск-Павлодар в Казахстане полицейские задержали большегруз, перевозивший арбузы из Кыргызстана в Россию. В фуре нашли крупную партию наркотиков.

«Задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Volvo, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом „героин“ весом более 59 килограммов, а также два брикета весом более 10 кг наркотического вещества „гашиш“» — сообщили 31 июля на информационном медиапортале полиции Казахстана.

Такая партия наркотиков, по оценкам экспертов, рассчитана на 250 тысяч разовых доз.

В полиции Казахстана начато досудебное производство. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Город55 рассказывал, что омские полицейские задержали наркокурьера-закладчика на Красноярском тракте. При себе у молодого человека было около 50 граммов опасного зелья. Наркотики он прятал в кроссовках.

Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали курьера с наркотиками в кроссовках
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Наркотики#Полиция#Казахстан#Наркокурьер#Общество#Происшествия#Омская область
Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
Сегодня, 11:38
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55