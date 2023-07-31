Арбузы с наркотиками. На трассе Омск-Павлодар задержали фуру с опасным зельем

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На трассе Омск-Павлодар в Казахстане полицейские задержали большегруз, перевозивший арбузы из Кыргызстана в Россию. В фуре нашли крупную партию наркотиков.
«Задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Volvo, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом „героин“ весом более 59 килограммов, а также два брикета весом более 10 кг наркотического вещества „гашиш“» — сообщили 31 июля на информационном медиапортале полиции Казахстана.
Такая партия наркотиков, по оценкам экспертов, рассчитана на 250 тысяч разовых доз.
В полиции Казахстана начато досудебное производство. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Город55 рассказывал, что омские полицейские задержали наркокурьера-закладчика на Красноярском тракте. При себе у молодого человека было около 50 граммов опасного зелья. Наркотики он прятал в кроссовках.