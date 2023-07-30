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В Сибири водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика и пошел в магазин

30 июля 2023, 06:10
Фото: 1MI
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Молодой мужчина не вызвал на место экстренные службы.

В городе Киселевск Кемеровской области водитель насмерть сбил ребенка. Об инциденте сообщает «Сiбдепо».

Пятилетний мальчик перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. 22-летний мужчина на ВАЗ-2110 сбил пешехода. Вместо того, чтобы помочь ребенку и вызвать спецслужбы, водитель пошел в магазин.

Мальчик скончался на месте. О трагедии сообщили очевидцы.

Выяснилось, молодой человек не имел водительских прав, авто не было зарегистрировано. Прокуратура области организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали об авариях в Омской области:

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#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с детьми#Уголовное дело#Полиция#Прокуратура#СУ СКР#Происшествия#Новости#Сибирь#Кемеровская область
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