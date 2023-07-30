В Сибири водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика и пошел в магазин

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В городе Киселевск Кемеровской области водитель насмерть сбил ребенка. Об инциденте сообщает «Сiбдепо».
Пятилетний мальчик перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. 22-летний мужчина на ВАЗ-2110 сбил пешехода. Вместо того, чтобы помочь ребенку и вызвать спецслужбы, водитель пошел в магазин.
Мальчик скончался на месте. О трагедии сообщили очевидцы.
Выяснилось, молодой человек не имел водительских прав, авто не было зарегистрировано. Прокуратура области организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали об авариях в Омской области: