В Сибири водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика и пошел в магазин

Пятилетний мальчик перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. 22-летний мужчина на ВАЗ-2110 сбил пешехода. Вместо того, чтобы помочь ребенку и вызвать спецслужбы, водитель пошел в магазин.