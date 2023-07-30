Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Изображение материала

В омской «Меге» на месте Nike открыли новый спортивный магазин

30 июля 2023, 11:22
Фото: 1MI
иллюстрация
Бренд входит в группу компаний «Спортмастер».

Торговый центр «МЕГА Омск» 29 июля объявил об открытии нового спортивного магазина «Demix». Первую коллекцию бренд выпустил в 2008 году, он принадлежит группе компаний «Спортмастер». Омичам предлагают одежду, обувь и экипировку для занятий спортом.

Судя по онлайн-карте ТЦ бутик располагается на месте бывшего Nike.

схема ТЦсхема ТЦ
схема ТЦ
Фото: mega.ru

Напомним, магазин Nike входит в Inventive Retail Group. Фирма приостановила работу в России. В омской «МЕГЕ» бутик закрылся в июне 2022 года.

Сотрудников уже ищут. В ТРЦ «Мега Омск» появится магазин французско-турецкого бренда
Узнать подробнее
#Магазин#Мега#МЕГА Омск#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
Сегодня, 09:50
Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе
Сегодня, 06:42
Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела
Вчера, 21:44
Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске
Сегодня, 10:53
«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ
Сегодня, 03:38
К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей
Сегодня, 04:39