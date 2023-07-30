В омской «Меге» на месте Nike открыли новый спортивный магазин

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Торговый центр «МЕГА Омск» 29 июля объявил об открытии нового спортивного магазина «Demix». Первую коллекцию бренд выпустил в 2008 году, он принадлежит группе компаний «Спортмастер». Омичам предлагают одежду, обувь и экипировку для занятий спортом.
Судя по онлайн-карте ТЦ бутик располагается на месте бывшего Nike.
Напомним, магазин Nike входит в Inventive Retail Group. Фирма приостановила работу в России. В омской «МЕГЕ» бутик закрылся в июне 2022 года.