В Омском аэропорту задержали сразу семь рейсов

С опозданием на 22 минуты отправился борт компании «Казах Эйр» в Астану (Нур-Султан), на полчаса был задержан самолет «Турецких авиалиний» в Анталью. Один час и три минуты провели в ожидании пассажиры рейса в Москву (Шереметьево) авиаперевозчика «Победа». Максимальная задержка — один час и девять минут — наблюдается при отправлении в Москву (Домодедово) боротом «Уральских авиалиний». Также в Москву (Домодедово) на 19 минут позже отправился самолет «Сибири». 40 минут пришлось ждать пассажирам компании «России», чтобы вылететь в Санкт-Петербург «(Пулково).