В Омском аэропорту задержали сразу семь рейсов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Омский аэропорт сообщает о задержках вылетов сразу нескольких рейсов ночью и утром 30 июля.
С опозданием на 22 минуты отправился борт компании «Казах Эйр» в Астану (Нур-Султан), на полчаса был задержан самолет «Турецких авиалиний» в Анталью. Один час и три минуты провели в ожидании пассажиры рейса в Москву (Шереметьево) авиаперевозчика «Победа». Максимальная задержка — один час и девять минут — наблюдается при отправлении в Москву (Домодедово) боротом «Уральских авиалиний». Также в Москву (Домодедово) на 19 минут позже отправился самолет «Сибири». 40 минут пришлось ждать пассажирам компании «России», чтобы вылететь в Санкт-Петербург «(Пулково).
Известно, что задержан и вечерний рейс в Москву (Домодедово) на 17:35. На момент публикации шла регистрация пассажиров. Прогнозируемое время отправления — 18:30. Напомним, ночью 30 апреля воздушное пространство столицы и Подмосковья было перекрыто из-за атаки беспилотников. Мы рассказывали о событиях:
Ровно неделю назад Город55 тоже обращал внимание на несоответствия в расписании Омского аэропорта. Тогда несколько рейсов задерживались, а иные и вовсе были отменены: