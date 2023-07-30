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В Омском аэропорту задержали сразу семь рейсов

30 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
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Отставали от расписания преимущественно утренние и ночные борта.

Омский аэропорт сообщает о задержках вылетов сразу нескольких рейсов ночью и утром 30 июля.

С опозданием на 22 минуты отправился борт компании «Казах Эйр» в Астану (Нур-Султан), на полчаса был задержан самолет «Турецких авиалиний» в Анталью. Один час и три минуты провели в ожидании пассажиры рейса в Москву (Шереметьево) авиаперевозчика «Победа». Максимальная задержка — один час и девять минут — наблюдается при отправлении в Москву (Домодедово) боротом «Уральских авиалиний». Также в Москву (Домодедово) на 19 минут позже отправился самолет «Сибири». 40 минут пришлось ждать пассажирам компании «России», чтобы вылететь в Санкт-Петербург «(Пулково).

Известно, что задержан и вечерний рейс в Москву (Домодедово) на 17:35. На момент публикации шла регистрация пассажиров. Прогнозируемое время отправления — 18:30. Напомним, ночью 30 апреля воздушное пространство столицы и Подмосковья было перекрыто из-за атаки беспилотников. Мы рассказывали о событиях:

Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля
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Ровно неделю назад Город55 тоже обращал внимание на несоответствия в расписании Омского аэропорта. Тогда несколько рейсов задерживались, а иные и вовсе были отменены:

Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
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#Аэропорт#Омский аэропорт#Задержка рейса#Общество#Новости#Омск#Россия#Астана#Москва#Санкт-Петербург
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