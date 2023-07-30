В Омске в Советском парке утонул молодой мужчина

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 05:05
Региональные полиция и Следственный комитет проводят проверку после несчастного случае на воде.
Вечером 29 июля в реке Иртыш на территории Советского парка утонул 32-летний омич. Тело погибшего не нашли. Ведутся поиски, сообщают правоохранители.
Обновлено: 30 июля в 11:03 в следкоме рассказали, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил поплавать вместе с другом. Утонул, когда возвращался на берег.
Отметим, всего за сутки в полицию поступило 1 166 обращений. Возбуждено 32 уголовных дела. Задержано 23 подозреваемых.