В Омске «легковушка» разбила стекло в пассажирском автобусе

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Очевидцы сообщают о происшествии 29 июля в районе поселка Южный. У автобуса №95 лопнуло дверное стекло, сказано в группе «ЧП Омск».
Инцидент прокомментировали в мэрии. Известно, что 29 июля в 15:30 транспорт заезжал в остановочный карман. Рядом стояла «легковушка» с открытой дверью. Она и разбила стекло автобуса.
«На место ДТП вызвали ГИБДД. Вина водителя легкового автомобиля. Ущерб будет возмещение за счёт виновника», — заключили чиновники.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП. Оно тоже произошло в районе Московки: