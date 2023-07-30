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В Омске «легковушка» разбила стекло в пассажирском автобусе

30 июля 2023, 12:36
Фото: 1MI
иллюстрация
Водитель возместит ущерб.

Очевидцы сообщают о происшествии 29 июля в районе поселка Южный. У автобуса №95 лопнуло дверное стекло, сказано в группе «ЧП Омск».

Инцидент прокомментировали в мэрии. Известно, что 29 июля в 15:30 транспорт заезжал в остановочный карман. Рядом стояла «легковушка» с открытой дверью. Она и разбила стекло автобуса.

«На место ДТП вызвали ГИБДД. Вина водителя легкового автомобиля. Ущерб будет возмещение за счёт виновника», — заключили чиновники.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП. Оно тоже произошло в районе Московки:

Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске
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#ДТП#Город#Происшествия#Новости#Омск#ДТП с автобусом#Полиция#ГИБДД#Мэрия
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