В Калачево под Омском начнут производить самолеты

Аэродром в Калачево появился в 2008 году на пустом участке поля. По словам Геннадия Долматова, за прошедшее время была проделана огромная работа по обустройству и созданию инфраструктуры. На сегодняшний день в состав ГК «Сибирская Авиабаза» входят база авиационной охраны лесов, авиационный учебно-методический центр, одна из двух организаций во всей Западной Сибири по техобслуживанию и ремонту авиатехники, а также посадочная площадка «Калачево». В местный учебный центр, который готовит пилотов сверхлегких воздушных судов и технических специалистов, съезжаются со всей страны: от Калининграда до Магадана.