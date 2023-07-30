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В Калачево под Омском начнут производить самолеты

30 июля 2023, 07:28
Фото: Администрация Омского района
Первые три воздушных судна изготовят уже в этом году.

Об этом после рабочей поездки на аэродром в деревне Калачево рассказал глава Омского района Геннадий Долматов. Во время визита он пообщался с руководителем группы компаний «Сибирская Авиабаза» Сергеем Балябкиным.

«После начала СВО было принято решение, что необходимо усиливать и развивать собственное производство. В этом году здесь будет изготовлено три воздушных судна. В планах на следующий год произвести не меньше пяти», — отметил глава муниципалитета.

О планах по производству сверхлегких карбоновых самолетов Сергей Балябкин заявлял еще до пандемии — в начале 2019 года. Тогда речь шла о сотрудничестве с итальянскими партнерами.

Аэродром в Калачево появился в 2008 году на пустом участке поля. По словам Геннадия Долматова, за прошедшее время была проделана огромная работа по обустройству и созданию инфраструктуры. На сегодняшний день в состав ГК «Сибирская Авиабаза» входят база авиационной охраны лесов, авиационный учебно-методический центр, одна из двух организаций во всей Западной Сибири по техобслуживанию и ремонту авиатехники, а также посадочная площадка «Калачево». В местный учебный центр, который готовит пилотов сверхлегких воздушных судов и технических специалистов, съезжаются со всей страны: от Калининграда до Магадана.

Помимо авиации группа компаний активно занимается развитием сельского хозяйства: содержит свыше 100 голов скота, проводит посевные работы и заготовку кормов, расширяет парк сельскохозяйственной техники.

Фото: Администрация Омского района
#Омск#Общество#Важное#Бизнес#Омский район#Геннадий Долматов
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