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Смертельное ДТП в Первоуральске: двое погибших, включая ребенка

30 июля 2023, 15:59
Ужасное ДТП произошло на 5-м километре дороги, ведущей к Первоуральску. Водитель автомобиля «Хонда Хит» направлялся из Екатеринбурга. В машине было много людей: мужчина перевозил шестерых пассажиров.

Во время поездки 35-летний водитель задремал за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся лобовым образом с автомобилем «Мазда», пишет ФедералПресс.

В результате ДТП погибли два человека, один из них был ребенком, сообщили в Госавтоинспекции. В автомобиле «Мазда» находилась семья из пяти человек, среди которых трое детей. Пассажиры спящего водителя погибли, а все участники аварии получили травмы. В больницу были доставлены девять человек, включая четверых детей.

Движение транспорта в районе места аварии было организовано ГИБДД в одну полосу в каждом направлении, а ДПС контролировали поток машин. Подробности произошедшего устанавливаются.

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