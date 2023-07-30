Смертельное ДТП в Первоуральске: двое погибших, включая ребенка

В результате ДТП погибли два человека, один из них был ребенком, сообщили в Госавтоинспекции. В автомобиле «Мазда» находилась семья из пяти человек, среди которых трое детей. Пассажиры спящего водителя погибли, а все участники аварии получили травмы. В больницу были доставлены девять человек, включая четверых детей.