Смертельное ДТП в Первоуральске: двое погибших, включая ребенка

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Во время поездки 35-летний водитель задремал за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся лобовым образом с автомобилем «Мазда», пишет ФедералПресс.
В результате ДТП погибли два человека, один из них был ребенком, сообщили в Госавтоинспекции. В автомобиле «Мазда» находилась семья из пяти человек, среди которых трое детей. Пассажиры спящего водителя погибли, а все участники аварии получили травмы. В больницу были доставлены девять человек, включая четверых детей.
Движение транспорта в районе места аварии было организовано ГИБДД в одну полосу в каждом направлении, а ДПС контролировали поток машин. Подробности произошедшего устанавливаются.