Сливочный регион. Омичи стали производить больше сыра, молока и сметаны

Максимальное увеличение показателей — почти в три раза — наблюдалось в производстве электрического оборудования. Почти в 2,5 раза вырос выпуск прочих транспортных средств и оборудования. Рост также демонстрировали готовые металлические изделия (+54,9%), компьютеры, электронные и оптические изделия (+29%) и прочая неметаллическая минеральная продукция (+25,5%).