Сливочный регион. Омичи стали производить больше сыра, молока и сметаны

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Омские статистики рассказали о промышленном производстве в июне. Показатели первого полугодия этого года выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Максимальное увеличение показателей — почти в три раза — наблюдалось в производстве электрического оборудования. Почти в 2,5 раза вырос выпуск прочих транспортных средств и оборудования. Рост также демонстрировали готовые металлические изделия (+54,9%), компьютеры, электронные и оптические изделия (+29%) и прочая неметаллическая минеральная продукция (+25,5%).
Пищевых продуктов стали производить на 3,4% больше. Увеличился выпуск сыра (+27,7%), молока (+23,6%), растительного масла (+19,5%), сметаны (+14,9%) и мясных полуфабрикатов (+12,7%).
А вот снижение показателей отмечено в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-32,7%), металлургических изделий (-2,9%), химических веществ и продуктов (-2,1%).
Напомним, ранее мы рассказывали о производстве продукции животноводства в Омской области, а также о численности поголовья скота и птицы.