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Сливочный регион. Омичи стали производить больше сыра, молока и сметаны

30 июля 2023, 09:26
Фото: 1MI
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Омичи стали производить почти в три раза больше электрооборудования

Промышленное производство в этом году увеличилось по сравнению с 2022-м.

Омские статистики рассказали о промышленном производстве в июне. Показатели первого полугодия этого года выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальное увеличение показателей — почти в три раза — наблюдалось в производстве электрического оборудования. Почти в 2,5 раза вырос выпуск прочих транспортных средств и оборудования. Рост также демонстрировали готовые металлические изделия (+54,9%), компьютеры, электронные и оптические изделия (+29%) и прочая неметаллическая минеральная продукция (+25,5%).

Пищевых продуктов стали производить на 3,4% больше. Увеличился выпуск сыра (+27,7%), молока (+23,6%), растительного масла (+19,5%), сметаны (+14,9%) и мясных полуфабрикатов (+12,7%).

А вот снижение показателей отмечено в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-32,7%), металлургических изделий (-2,9%), химических веществ и продуктов (-2,1%).

Напомним, ранее мы рассказывали о производстве продукции животноводства в Омской области, а также о численности поголовья скота и птицы.

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#Промышленное производство#Продукты#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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