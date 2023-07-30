Сердечные боли и аритмия. 1 августа омичей ждет неприятное явление

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
1 августа омичей ждет слабая магнитная буря. Пик активности придется на послеобеденное время. Прогноз представили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
30 и 31 июля магнитосфера будет спокойной. Колебания ожидаются только в первый день августа, а также 20, 23 и 24 числа.
Отметим, в период магнитной бури у некоторых людей замедляется кровоток в сосудах, падает мощность сердечных сокращений, поэтому могут быть аритмии, головокружение, боли в области сердца, потемнение в глазах, боли в суставах.