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Сердечные боли и аритмия. 1 августа омичей ждет неприятное явление

30 июля 2023, 10:01
Фото: 1MI
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1 августа Омск накроет магнитная буря

В целом месяц ожидается спокойный.

1 августа омичей ждет слабая магнитная буря. Пик активности придется на послеобеденное время. Прогноз представили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

30 и 31 июля магнитосфера будет спокойной. Колебания ожидаются только в первый день августа, а также 20, 23 и 24 числа.

прогноз магнитных бурьпрогноз магнитных бурь
прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, в период магнитной бури у некоторых людей замедляется кровоток в сосудах, падает мощность сердечных сокращений, поэтому могут быть аритмии, головокружение, боли в области сердца, потемнение в глазах, боли в суставах.

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#Магнитная буря#Прогноз#Общество#Новости#Омск#Омская область
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