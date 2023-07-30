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Прицел сбит. В Омске у охотника под веществами изъяли два оружия

30 июля 2023, 03:25
Фото: 1MI
иллюстрация

У омского охотника изъяли оружие за употребление запрещенных веществ

Возбуждено административное дело.

Сотрудники управления охраны и использования животного мира регионального минприроды проводили плановую проверку владельцев оружия. У 34-летнего омича хранилось два охотничьих гладкоствольных оружия. Выяснилось, мужчина употреблял запрещенные вещества.

Нарушение закона является основанием для аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия. Его изъяли сотрудники Росгвардии.

На охотника возбуждено административное дело.

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#Охота#Оружие#Минприроды#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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