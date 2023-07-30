Прицел сбит. В Омске у охотника под веществами изъяли два оружия

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Сотрудники управления охраны и использования животного мира регионального минприроды проводили плановую проверку владельцев оружия. У 34-летнего омича хранилось два охотничьих гладкоствольных оружия. Выяснилось, мужчина употреблял запрещенные вещества.
Нарушение закона является основанием для аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия. Его изъяли сотрудники Росгвардии.
На охотника возбуждено административное дело.